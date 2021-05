Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 5.)

Ljubljana, 10. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji v zvezi s covidom-19 in tem, da se epidemija umirja. Poročale so tudi o tem, da je bilo v okviru kampanje Za obSTAnek za Slovensko tiskovno agencijo (STA) v roku enega tedna zbranih 189.000 evrov.