V Mariboru v počastitev dneva zmage razstava Kronika vojne

Maribor, 9. maja - Ruski veleposlanik v Sloveniji Timur Ejvazov in mariborski župan Saša Arsenovič sta ob današnjem dnevu zmage položila vence na pokopališču Pobrežje v Mariboru in pred nekdanjim nacističnim taboriščem v Melju. Ob tem so odprli razstavo Kronika vojne z reprodukcijami del ruskih umetnikov, ustvarjenih med vojno in v povojnih desetletjih.