Ljubljana bo občinski praznik tradicionalno zaznamovala s slavnostno sejo mestnega sveta

Ljubljana, 7. maja - Ob 9. maju, prazniku Ljubljane, bo danes na Ljubljanskem gradu tradicionalna slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bodo podelili najvišja mestna priznanja. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bosta prejela Spomenka Hribar in Peter Čeferin. Vsakoletni pohod po Poti ob žici in teki trojk pa bodo letos potekali v prilagojeni obliki.