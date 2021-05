Še nekoliko manj omejitev v gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 10. maja - V gostinskih lokalih lahko od danes gostom po vsej državi strežejo tudi v notranjih prostorih, a ob izpolnjevanju določenih pogojev. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami je dovoljeno ponujati do polovico vseh sob, tistim manjšim pa še naprej do 30. Tako določa nov vladni odlok, ki bo veljal do 16. maja.