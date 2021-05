Vlada še nekoliko razrahljala omejitve v gostinstvu in turizmu

Ljubljana, 7. maja - Vlada je danes na dopisni seji še nekoliko razrahljala koronske omejitve v gostinstvu in turizmu. V gostinskih lokalih bodo lahko od ponedeljka gostom po vsej državi postregli tudi v notranjih prostorih. Namestitvenim obratom z več kot 60 sobami bo dovoljeno ponujati do polovico vseh sob, tistim manjšim pa še naprej do 30.