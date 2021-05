Rim, 6. maja - Mednarodne cene hrane so se aprila zvišale 11. mesec zapored in dosegle najvišjo raven od maja 2014, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Na mesečni ravni se je najbolj podražil sladkor, po padcu v marcu se je znova podražilo tudi žito.