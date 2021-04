Rim, 8. aprila - Cene hrane so marca zrasle že deseti zaporedni mesec in dosegle najvišjo raven v skoraj sedmih letih, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Kot so zapisali, so na dvig cen vplivale predvsem podražitve rastlinskih olj, mesa in mlečnih proizvodov.