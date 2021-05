Fiskalni svet o razlogih za rast proračunskih prihodkov

Ljubljana, 6. maja - Proračunski prihodki so bili v prvih štirih mesecih leta višji za 11,8 odstotka, brez upoštevanja učinka protikoronskih ukrepov pa za 2,7 odstotka. "Razmeroma ugodna rast je v veliki meri posledica učinka osnove, ko so lani ob začetku epidemije prihodki občutno upadli, in aprilskega sproščanja ukrepov," je zapisal fiskalni svet.