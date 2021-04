Fiskalni svet z opozorili glede proračunskih dokumentov

Ljubljana, 19. aprila - Projekcije proračunskih dokumentov za leti 2021 in 2022 nakazujejo ekspanzivno fiskalno politiko, kar je po mnenju fiskalnega sveta razumljivo, vendar so nekateri sprejeti ukrepi strukturni, zato bodo bremenili položaj javnih financ. Projekcije za leti 2023 in 2024 pa v določenem delu izdatkov niso realistične, je opozoril svet.