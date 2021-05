Vlada z novelo za odgovorno lastništvo in zaščito živali

Ljubljana, 5. maja - Vlada je na seji določila besedilo predloga novele zakona o zaščiti živali in ga poslala v obravnavo DZ. Kot so sporočili z Ukoma, predlog celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Med drugim bo prepovedano privezovanje psov, usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih ter za pridobivanje kož ali krzna.