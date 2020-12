Uporaba pirotehnike vznemirja in povzroča trpljenje živali

Ljubljana, 30. decembra - Kljub vladni prepovedi prodaje in uporabe pirotehnike ter prirejanja ognjemetov obstaja bojazen, da se bodo posamezniki vseeno odločili za uporabo pirotehničnih sredstev. Njihova uporaba pa po nepotrebnem vznemirja in povzroča trpljenje živali, so opozorili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.