Poročilo: Lani prehransko nepreskrbljenih 155 milijonov ljudi

Rim, 5. maja - Zaradi konfliktov, gospodarskih kriz, pandemije covida-19 in ekstremnih vremenskih dogodkov je bilo lani na svetu 155 milijonov ljudi akutno prehransko nepreskrbljenih, je danes sporočila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). To je 20 milijonov več kot leta 2019, piše na spletni strani FAO.