ZN: Polovici mlajših od pet let v Jemnu grozi podhranjenost

Kairo, 12. februarja - V Jemnu letos skoraj 2,3 milijona oz. polovici vseh otrok, mlajših od pet let, grozi podhranjenost. Med njimi bo po ocenah okoli 400.000 hudo podhranjenih in bi lahko umrli, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes opozorile štiri agencije Združenih narodov.