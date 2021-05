Sviz z donacijo izraža podporo zaposlenim na STA

Ljubljana, 5. maja - Članice in člani izvršilnega odbora sindikata Sviz so na dopisni seji soglasno odločili, da se sindikat pridruži kampanji Društva novinarjev Slovenije Za obSTAnek, v okviru katere poteka zbiranje sredstev za zaposlene na STA. "Sviz bo za ohranitev obstoja STA in v pomoč približno devetdesetim tam zaposlenim namenil 1000 evrov," so sporočili.