Dnevnik o stiskah dijakov med opravljanjem mature (5. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Petra Mlakar v komentarju Vse se je spremenilo, le matura ne piše o negotovosti, ki so je bili pred letošnjo maturo, ki velja za zelo pomembno preizkušnjo v življenju, deležni dijaki. Ob tem se sprašuje, ali je stroka s tem, da je matura letos z manjšimi prilagoditvami sicer ostala enaka, prisluhnila mladim in tistim, ki so jim želeli pomagati.