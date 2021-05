Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o epidemiološki sliki pri nas in o tem, da je bilo kaznovanje za nenošenje mask po odločitvi višjega sodišča brez ustrezne pravne podlage. Poročale so tudi o pogovoru zunanjega ministra Anžeta Logarja z vodjo turške diplomacije Mevlutom Cavusoglujem ter o rekordnih vrednostih vlog gospodinjstev v bankah.