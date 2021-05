V Media Nox razstava Art Attack umetniškega kolektiva Podmladek

Maribor, 4. maja - Mladinski kulturni center (MKC) Maribor in Galerija Media Nox vabita k ogledu nove razstave Art Attack umetniškega kolektiva Podmladek, ki bo na ogled do 4. junija. Razstavljena dela se po navedbah kuratoric Ajde Ane Kocutar in Lare Mejač porajajo iz mesta negotovosti in tesnobe, ki sta skupni članom kolektiva in tudi generaciji, ki ji pripadajo.