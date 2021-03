V Media Nox razstavljen strip o izzivih umetne inteligence

Maribor, 24. marca - Mladinski kulturni center (MKC) Maribor in konS - platforma za sodobno raziskovalno umetnost vabita v prostore galerije Media Nox na ogled razstave stripa Moramo se pogovoriti avtoric Julie Schneider in Lene Kadriye Ziyal. Predstavljen je stripovski esej na temo umetne inteligence, ki obravnava možnosti in tveganja te inovativne tehnologije.