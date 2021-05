Šmarski policisti v Podsredi ustavili kombi s tujci, ki so bili v državi nezakonito

Celje, 3. maja - Šmarski policisti so v nedeljo nekaj pred 19. uro v Podsredi ustavili 23-letnega voznika kombiniranega vozila, doma z območja Kranja, ki je prevažal 16 Pakistancev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Vozilo so mu zasegli, 23-letniku pa odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Celje.