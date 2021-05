Hockneyjeva animacija sončnega vzhoda na ulicah New Yorka, Londona, Tokia in Seula

New York, 4. maja - Na uličnih ekranih v New Yorku, Londonu, Tokiu in Seulu je na ogled novo video delo Davida Hockneyja, enega najbolj priznanih živečih umetnikov. Videoposnetek z naslovom Zapomni si, sonca ali smrti si ne moreš ogledovati dolgo (Remember you cannot look at the sun or death for very long) spodbuja mimoidoče, da si vzamejo čas za lepoto sveta.