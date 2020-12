Patti Smith za novo leto na največjem ekranu v Evropi

London, 30. decembra - Nastop Patti Smith in njenega benda bo za novo leto prikazan na največjem ekranu v Evropi, londonskem Piccadilly Lights. Z glasbo se bodo poklonili zaposlenim v britanski državni zdravstveni službi (NHS) in zdravstvenim delavcem, ki so preminili zaradi covida-19. V leto 2021 bodo navzoče pospremili z 10-minutnim nastopom.