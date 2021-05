Finance o izzivih nižje obdavčitve plač v pokoronskem obdobju (3. 5.)

Ljubljana, 2. maja - Rok Pikon se v komentarju Kdaj do konkretno nižje obdavčitve plač v Sloveniji? Sploh kdaj? v luči predlogov sprememb davčnih zakonov in socialne kapice sprašuje, kako v pokoronskem obdobju do večjih premikov pri obdavčitvi plač. V prihodnjih letih se mu zdi zaradi povečane zadolženosti države in visokih primanjkljajev to zelo težko verjetno.