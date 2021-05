Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. in 2. 5.)

Ljubljana, 2. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stanju epidemije in cepljenja v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je Evropska komisija potrdila prejem slovenskega načrta za okrevanje in odpornost ter o tem, da sta se Slovenija in Madžarska dogovorili o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19.