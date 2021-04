Slovenija načrt za okrevanje in odpornost posredovala v Bruselj

Ljubljana, 30. aprila - Slovenija je načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je vlada sprejela v sredo, danes posredovala Evropski komisiji, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Minister Zvone Černač je ob tem izrazil pričakovanje, da bo načrt potrjen v naslednjih treh mesecih.