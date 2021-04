V opoziciji opominjajo na pomanjkanje investicij v okoljske projekte v načrtu za okrevanje

Ljubljana, 29. aprila - V opozicijskih vrstah so kritični do nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje evropskih sredstev za okrevanje po koronski krizi. Opominjajo zlasti, da namerava vlada izkoristiti zgolj polovico sredstev, ki so na voljo, prav tako opozarjajo na pomanjkanje investicij v projekte s pozitivnim učinkom na okolje.