Priprava nacionalnih načrtov za okrevanje v ciljni ravnini

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 27. aprila - Članice EU, med njimi Slovenija, so v sklepni fazi priprave načrtov za okrevanje in odpornost, ki bodo podlaga za črpanje sredstev iz skoraj 673 milijard evrov vrednega instrumenta za okrevanje oz. širšega 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Slovenski načrt naj bi vlada potrdila do konca tedna.