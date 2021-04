Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je epidemija v Sloveniji še vedno aktivna. V bolnišnicah se namreč skupaj zdravi 621 bolnikov s covidom-19. Poročale so tudi o odzivu predsednika vlade Janeza Janše na torkov protest in o tem, da je slovenska policija preprečila streljanje na Gorenjskem.