Finance o letu 2021 kot letu prevzemov (29. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Petra Sovdat v komentarju Čas za to je zrel piše o prevzemnem trgu, ki je po njenih besedah ponovno oživel predvsem zaradi epidemije covida-19 in spreminjajočih se ukrepov za njeno zajezitev. Poudarja, da je to šele začetek in da se, kot se napoveduje in šušlja, trg šele ogreva.