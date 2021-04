Na žalski fontani piv lani prodali polovico manj piva

Žalec, 28. aprila - Na žalski fontani piv so lani prodali 23.400 vrčkov piva, medtem ko pa so od otvoritve leta 2016 na letni ravni prodali od 40.000 do 50.000 vrčkov. Upad prodaje je posledica epidemije. A če bodo letos ponovili lansko prodajo, bodo z obiskom zadovoljni, je danes na novinarski konferenci povedal direktor žalskega ZKŠT Boštjan Štrajhar.