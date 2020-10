Žalska fontana piv bo v soboto zaprla pipe

Žalec, 16. oktobra - Žalska fontana piv bo v soboto zaradi novih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa zaprla pipe. Letos na fontani ni bilo avtobusnih izletnikov in tujcev, a so vseeno dosegli 50 odstotkov lanske prodaje piva. To za ta čas ni slabo, je za STA danes ocenil direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Boštjan Štrajhar.