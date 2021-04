Ob zaključku EPK v Muzeja mesta Reka razstava o modi in stripu

Reka, 28. aprila - V stari zgradbi Muzeja mesta Reka je na ogled razstava Moda in strip, ki prikazuje tako svet mode in stripa kot njuno sovplivanje. Postavili so jo ob zaključku projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) - Reka 2020 in 100-letnici Francoskega inštituta na Hrvaškem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.