Reka in Galway bosta del programa EPK izpeljala še letos

pripravila Goran Ivanović in Tatjana Zemljič

Reka, 1. januarja - Evropski prestolnici kulture (EPK) Reka in Galway bosta na predlog Evropske komisije podaljšani do konca letošnjega aprila. Tako bodo v hrvaškem in irskem mestu lahko izpeljali del programa, ki ga zaradi pandemije niso uspeli. A ne glede na vse bo po besedah direktorice Reke 2020 Irene Kregar Šegota pozitivne učinke EPK v mestu čutiti še dolgo.