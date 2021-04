Ob dnevu upora proti okupatorju pozivi k sodelovanju in spoštovanju zgodovine

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana/Ribnica, 27. aprila - V Sloveniji obeležujemo državni praznik, dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo slovenskega odporništva in nastanka OF. Državna proslava je bila na Mali Gori, kjer je govornik, gospodarski minister Zdravko Počivalšek pozval k sodelovanju in spoštovanju zgodovine. Podobno je v svojem nagovoru poudaril predsednik republike Borut Pahor.