Slovenija praznuje dan upora proti okupatorju

Ljubljana, 27. aprila - Slovenija danes praznuje dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo slovenskega odporništva in nastanka OF, osrednje odporniške organizacija Slovencev v drugi svetovni vojni. Državna proslava bo na Mali Gori, v predsedniški palači pa bosta državljane nagovorila predsednik republike Borut Pahor in predsednik ZZB NOB Marijan Križman.