Informacijski pooblaščenec po odpravi nepravilnosti ustavil postopek zaradi neustreznega zbiranja osebnih podatkov pri zbiranju interesa cepljenja

Ljubljana, 26. aprila - Informacijski pooblaščenec je ustavil postopek zoper NIJZ ter ministrstvi za javno upravo in zdravje zaradi neustreznega informiranja vlagateljev prijave interesa za cepljenje na portalu eUprava. NIJZ je z ustreznim obvestilom namreč izvršil z začasno odločbo naložene ukrepe in s tem zagotovil pošteno in transparentno obdelavo podatkov.