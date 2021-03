Informacijski pooblaščenec: Zbiranje osebnih podatkov glede interesa cepljenja na eUprava zavajanje posameznikov

Ljubljana, 16. marca - Informacijski pooblaščenec je v nadzoru nad zbiranjem prijav interesa za cepljenje na portalu eUprava ugotovil, da je zbiranje osebnih podatkov povzročilo zavajanje posameznikov, saj objektivno sploh ni mogoče ugotoviti, kaj so z oddajo vloge dosegli - ali so le izkazali interes, ali so se prijavili za cepljenje, ali pa so uvrščeni v vrstni red.