Nizozemca v osebnem vozilu nezakonito prevažala tujce

Ljubljana/Maribor, 26. aprila - Policisti policijske postaje Ljutomer so v soboto v naselju Globoka zaustavili dva državljana Nizozemske, ki sta v osebnem vozilu nezakonito prenašala štiri državljane Bangladeša. Nizozemcema so policisti odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.