V kombiju prevažal 33 tujcev

Vrhnika, 13. aprila - Policisti so v ponedeljek na primorski avtocesti pri Vrhniki odkrili slovenskega voznika, doma iz okolice Kranja, ki je prevažal 33 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Vozniku so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.