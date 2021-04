Rusija bo v petek začela umikati vojake, ki so bili nameščeni v bližini meje z Ukrajino

Moskva/Kijev, 22. aprila - Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes ocenil, da so dosegli cilje vojaške vaje in da bodo vojake v petek začeli premeščati nazaj v njihova stalna oporišča. Minister je sicer danes odpotoval na polotok Krim, kjer so potekale vojaške vaje z več kot 10.000 vojaki in 40 bojnimi ladjami. Ukrajina in zveza Nato sta pozdravili umik ruskih vojakov.