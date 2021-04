Johanssonova in Hojs usklajevala delo pred slovenskim predsedovanjem

Ljubljana, 22. aprila - Notranji minister Aleš Hojs in evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson sta danes v Ljubljani pregledala prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta in si obljubila vzajemno pomoč. Izpostavila sta predvsem novo schengensko strategijo, pakt o migracijah in azilu ter položaj na Zahodnem Balkanu.