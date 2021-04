Udeleženci energetske konference za energetsko učinkovit in pravičen prehod Savinjsko-šaleške regije iz premoga

Velenje/Ljubljana, 22. aprila - Udeleženci konference, ki je danes potekala v okviru evropskega projekta DeCarb, so razpravljali o akcijskem načrtu razvojne politike do 2027, ki je pomemben za razogljičenje in prestrukturiranje premogovne Savinjsko-šaleške regije. Pri tem so se zavzeli za energetsko učinkovit in pravičen prehod iz premoga.