ZDA obvestile Iran, katere sankcije so pripravljene odpraviti

Washington, 22. aprila - ZDA so Iranu predstavile podrobnosti o tem, katere sankcije so pripravljene odpraviti v primeru vrnitve k iranskemu jedrskemu dogovoru, je v sredo sporočil visoki predstavnik ZDA. Po zadnjih posrednih pogovorih o jedrskem dogovoru, ki so potekali na Dunaju, sicer niso razpravljali o tem, kdo bi moral narediti prvi korak.