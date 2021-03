Opozicija zaradi nedavnih napovedi odpuščanj za nujno sejo odborov DZ

Ljubljana, 25. marca - V SD, LMŠ, Levici in SAB bodo zahtevali sklic nujne skupne seje odborov DZ za gospodarstvo in za delo, na kateri bi med drugim obravnavali ukrepe za ohranitev zaposlenosti. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, nedavne napovedi odpuščanj v nekaterih podjetjih le še potrjujejo, da vlada nima pravega načrta za ohranjanje delovnih mest.