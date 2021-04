Skupini zdravnikov preprečili dostop do Navalnega

Moskva/Strasbourg, 20. aprila - Skupini zdravnikov, med katerimi je tudi osebni zdravnik ruskega opozicijskega voditelja in kritika Kremlja Alekseja Navalnega, so danes preprečili dostop do kazenske kolonije, kamor so v zaporniško bolnišnico v ponedeljek premestili Navalnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.