Iz EU pozivi k zdravniški oskrbi Navalnega

Berlin/Pariz/Washington/Bruselj, 18. aprila - EU, Nemčija, Francija in Slovenija so danes ruske oblasti pozvale, naj zaprtemu opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, čigar zdravstveno stanje je vse slabše, zagotovijo zdravniško oskrbo. V Bruslju so napovedali, da bodo o tem v ponedeljek razpravljali tudi zunanji ministri EU. ZDA medtem grozijo s posledicami za Moskvo, če bo Navalni umrl.