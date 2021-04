V Novem mestu nova sezona izposoje koles

Novo mesto, 20. aprila - V Novem mestu je po zimskem prenehanju zaradi nizkih temperatur in sezonskih pogojev v ponedeljek vnovič zaživel sistem izposoje koles GoNm. Ta ob ustaljenih 75 kolesih na 15 postajališčih letos ponuja dodatna tri električna kolesa, ki so za izposojo na voljo na dodatnem postajališču v Občini Straža, in sicer na straški avtobusni postaji.