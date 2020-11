Novomeška kolesa za izposojo do marca na suho

Novo mesto, 18. novembra - V Novem mestu bodo zaradi prihoda nizkih temperatur in zimskih pogojev v petek izpraznili mestna postajališča za izposojo koles in ta shranili do vnovične uporabe predvidoma marca prihodnje leto. Ob tem so iz novomeške občine sporočili, da so ob nedavni zaustavitvi javnega potniškega prometa določili tri mestna parkirišča za brezplačno parkiranje.