Nevladne organizacije pozivajo države, naj preprečijo lakoto 34 milijonov ljudi po svetu

Ženeva, 20. aprila - Več kot 260 nevladnih organizacij v danes objavljenem odprtem pismu države in njihove voditelje poziva, naj prispevajo 5,5 milijarde dolarjev, s katerimi bi več kot 34 milijonov ljudi po svetu letos rešili pred lakoto. S tem so podprle poziv Svetovnega programa za hrano (WFP) in Združenih narodov, ki sta zaprosila za nujno pomoč najbolj ogroženim.