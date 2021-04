Celjska občina gradi kolesarsko povezavo ob Savinjskem nabrežju

Celje, 24. aprila - Celjska občina se je lotila gradnje kolesarske povezave ob Savinjskem nabrežju. Ob obstoječem pločniku za pešce bodo tako dogradili enostransko dvosmerno kolesarsko stezo, ki se bo pred krožiščem pri mostu čez Savinjo navezala na stezo za pešce in kolesarje, so sporočili s celjske občine. Dela bodo zaključena predvidoma do konca tega meseca.