V Velenju odprli novo Bicy kolesarsko sezono

Velenje, 1. marca - Velenjski župan Peter Dermol in župan Šoštanja Darko Menih sta danes na prireditvenem prostoru ob Velenjskem jezeru odprla novo Bicy kolesarsko sezono. Ob tej priložnosti so v uporabo predali tudi 70 novih električnih koles, ki so jih kupili lansko jesen v okviru projekta Mestno kolesarsko omrežje - center, so sporočili z velenjske občine.